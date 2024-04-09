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На первом энергоблоке АЭС "Аккую" начали пусконаладочные работы

На первом энергоблоке АЭС "Аккую" начали пусконаладочные работы Полномасштабные пусконаладочные работы начались на первом энергоблоке АЭС "Аккую" в Турции.
В регионе
9 апреля 2024 г. 12:15
На первом энергоблоке АЭС Аккую начали пусконаладочные работы

Полномасштабные пусконаладочные работы начались на первом энергоблоке АЭС "Аккую" в Турции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале Росатома.

"На первом энергоблоке АЭС "Аккую" (Турция) начались полномасштабные пусконаладочные работы, - говорится в сообщении. - С ходом работ ознакомился генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, посетивший площадку сооружения атомной электростанции с рабочим визитом. Делегация руководителей Росатома осмотрела строительную площадку, в том числе объекты ядерного и турбинного острова блока № 1, а также береговые гидротехнические сооружения АЭС "Аккую".

Ранее сообщалось о том, что полный ввод в строй АЭС "Аккую" внесен в стратегический план развития Турции до 2028 года.

АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость проекта составляет порядка 20 млрд долларов. Планируется, что после ввода в эксплуатацию четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждая станция будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.

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Версия на английском языке Start-up and commissioning work gets underway at first power unit of Akkuyu NPP

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