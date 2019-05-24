На Пашиняна подали в суд в Армении

Бывший директор и художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета Армении Константин Орбелян подал в суд на премьер-министра Никола Пашияна и министра культуры республики Назени Гарибян. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, соответствующий иск опубликован на портале судебной информации.

Орбелян требует признать недействительным решение премьера "о возложении полномочий министра культуры на Назени Гарибян" (от 14 января 2019 года), а также приказ исполняющего обязанности министра культуры о прекращении его полномочий в качестве директора театра Оперы и балета.

В качестве третьей стороны в судебный процесс вовлечен и Национальный академический театр оперы и балета.