На парламентских выборах в Иране победили сторонники президента Рухани

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Умеренные кандидаты — союзники президента Ирана Хасана Рухани набрали наибольшее количество голосов во втором туре парламентских выборов. Как сообщает Report, об этом передает Reuters со ссылкой на неофициальные результаты выборов.

Первый тур состоялся в феврале. Тогда сторонники Рухани — реформисты и умеренные кандидаты — добились значительных успехов, получив 95 мест, а консерваторы — 105 мест. Во втором туре решалась судьба еще 68 парламентских мест. Согласно неофициальным результатам, умеренные кандидаты добились более 30 из 68 мандатов.