В тире "Баттл граунд" в Тбилиси прогремел взрыв, есть погибшие и пострадавшие

Взрыв произошел на территории одного из стрельбищ в Тбилиси на улице Бочорма в воскресенье утром.

Два человека погибли и четверо получили ранения в результате взрыва в стрелковом центре "Баттл граунд" в Тбилиси.

Как передает Report, информацию об этом распространило МВД республики.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Движение по улице Бочорма частично перекрыто. Клубы черного дыма можно наблюдать с прилегающих районов.

На месте уже работают пожарные-спасатели, а также сотрудники полиции.

12:42

Взрыв произошел на территории одного из стрельбищ в Тбилиси на улице Бочорма в воскресенье утром.

Как передает местное бюро Report, на месте мобилизована полиция. По неподтвержденной информации, в результате взрыва есть пострадавшие.

В сети распространились кадры с клубами черного дыма вокруг стрельбища.