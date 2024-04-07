В тире "Баттл граунд" в Тбилиси прогремел взрыв, есть погибшие и пострадавшие

Два человека погибли и четверо получили ранения в результате взрыва в стрелковом центре "Баттл граунд" в Тбилиси.
Как передает Report, информацию об этом распространило МВД республики.
По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Движение по улице Бочорма частично перекрыто. Клубы черного дыма можно наблюдать с прилегающих районов.
На месте уже работают пожарные-спасатели, а также сотрудники полиции.
12:42
Взрыв произошел на территории одного из стрельбищ в Тбилиси на улице Бочорма в воскресенье утром.
Как передает местное бюро Report, на месте мобилизована полиция. По неподтвержденной информации, в результате взрыва есть пострадавшие.
В сети распространились кадры с клубами черного дыма вокруг стрельбища.