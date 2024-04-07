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В тире "Баттл граунд" в Тбилиси прогремел взрыв, есть погибшие и пострадавшие

В тире "Баттл граунд" в Тбилиси прогремел взрыв, есть погибшие и пострадавшие Взрыв произошел на территории одного из стрельбищ в Тбилиси на улице Бочорма в воскресенье утром.
В регионе
7 апреля 2024 г. 13:27
В тире Баттл граунд в Тбилиси прогремел взрыв, есть погибшие и пострадавшие

Два человека погибли и четверо получили ранения в результате взрыва в стрелковом центре "Баттл граунд" в Тбилиси.

Как передает Report, информацию об этом распространило МВД республики.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Движение по улице Бочорма частично перекрыто. Клубы черного дыма можно наблюдать с прилегающих районов.

На месте уже работают пожарные-спасатели, а также сотрудники полиции.

12:42

Взрыв произошел на территории одного из стрельбищ в Тбилиси на улице Бочорма в воскресенье утром.

Как передает местное бюро Report, на месте мобилизована полиция. По неподтвержденной информации, в результате взрыва есть пострадавшие.

В сети распространились кадры с клубами черного дыма вокруг стрельбища.

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Версия на азербайджанском языке Tbilisidə atıcılıq mərkəzində partlayış olub, ölənlər və yaralananlar var - YENİLƏNİB

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