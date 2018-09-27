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    На оборонном заводе в Петербурге произошел взрыв

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ На оборонном заводе в Санкт- Петербурге произошел взрыв, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Площадь помещения, в которой произошел взрыв, составляет 25 квадратных метров. Пострадали четыре человека. 

    Двое из них с травмами рук и ног доставлены в Александровскую больницу.

    Как сообщили в местных правоохранительных органах, взрыв произошел из-за детонации боеприпаса, который хранил на территории предприятия один из рабочих.

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