На оборонном заводе в Петербурге произошел взрыв

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ На оборонном заводе в Санкт- Петербурге произошел взрыв, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Площадь помещения, в которой произошел взрыв, составляет 25 квадратных метров. Пострадали четыре человека.

Двое из них с травмами рук и ног доставлены в Александровскую больницу.

Как сообщили в местных правоохранительных органах, взрыв произошел из-за детонации боеприпаса, который хранил на территории предприятия один из рабочих.