На НПЗ в Тюменской области произошел пожар

Пожар произошел на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области.

Пожар произошел на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, никто не пострадал. Пожар локализовали.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону, на НПЗ загорелась установка глубокой переработки мазута. "В 09:42 4 января поступило сообщение о загорании установки глубокой переработки мазута на территории Антипинского НПЗ", - говорится в сообщении пресс-службы. Площадь возгорания составляет 100 кв. м, горит технологическая установка, уточнил источник в экстренных службах.

В пресс-службе администрации Тюмени добавили ТАСС, что в городе создали оперативный штаб по тушению пожара, все специалисты штаба находятся на объекте. Источник ТАСС на предприятии уточнил, что в месте, где находится очаг возгорания, нет нефтяных резервуаров.

Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом, он расположен в промышленной зоне Тюмени. Он подключен к магистральным нефтепроводу (мощностью 7,5 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 2,3 млн тонн в год).