На Новочеркасской ГРЭС при пожаре пострадали три человека

В Ростовской области на Новочеркасской ГРЭС возник пожар. В результате пострадали три человека.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Поступила информация о пожаре на Новочеркасской ГРЭС. По предварительной информации, горит кровля на шестом энергоблоке. По оперативным данным, площадь пожара составляет 200 кв. м. Ведется реагирование", - говорится в сообщении.
Информацию о пострадавших также подтвердил губернатор региона Василий Голубев.
Позже стало известно о ликвидации открытого горения.
"В настоящее время объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве также добавили, что во время ЧП эвакуировали 150 человек. Кроме того, из-за пожара работа ГРЭС была приостановлена.
По данным ГУ МЧС, к тушению пожара привлечены 46 человек и 15 единиц техники. Угроза распространения огня отсутствует.