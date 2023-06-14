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На Новочеркасской ГРЭС при пожаре пострадали три человека

На Новочеркасской ГРЭС при пожаре пострадали три человека В Ростовской области на Новочеркасской ГРЭС возник пожар. В результате пострадали три человека.
В регионе
14 июня 2023 г. 16:35
На Новочеркасской ГРЭС при пожаре пострадали три человека

В Ростовской области на Новочеркасской ГРЭС возник пожар. В результате пострадали три человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступила информация о пожаре на Новочеркасской ГРЭС. По предварительной информации, горит кровля на шестом энергоблоке. По оперативным данным, площадь пожара составляет 200 кв. м. Ведется реагирование", - говорится в сообщении.

Информацию о пострадавших также подтвердил губернатор региона Василий Голубев.

Позже стало известно о ликвидации открытого горения.

"В настоящее время объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве также добавили, что во время ЧП эвакуировали 150 человек. Кроме того, из-за пожара работа ГРЭС была приостановлена.

По данным ГУ МЧС, к тушению пожара привлечены 46 человек и 15 единиц техники. Угроза распространения огня отсутствует.

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