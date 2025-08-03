На нефтебазе в Сочи возник пожар после атаки беспилотников

В городе Сочи на юге РФ после атаки беспилотников возник пожар на нефтебазе.

В городе Сочи на юге РФ после атаки беспилотников возник пожар на нефтебазе.

Как передает Report , об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Андрей Прошунин.

"На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. Обломки [беспилотника] снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Пострадавших предварительно нет", - написал градоначальник.

По данным российских телеграм-каналов, атаке подверглась адлеровская нефтебаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт", которая находятся напротив воздушной гавани, из-за инцидента было перенесено по меньшей мере 52 рейса.