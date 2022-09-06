На нефтебазе в Кривом Роге в результате ракетной атаки начался пожар

Вследствие удара ВС РФ по городу Кривой Рог Днепропетровской области Украины начался сильный пожар на нефтебазе.

Вследствие удара ВС РФ по городу Кривой Рог Днепропетровской области Украины начался сильный пожар на нефтебазе.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"У нас ракетный удар по Кривому Рогу. Сильный пожар на нефтебазе. На месте работают пожарные и пожарный поезд. Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняются", - сообщил он в Telegram-канале.

Вчера в районе Кривого Рога противовоздушная оборона сбила российскую ракету.

Ранее генерал-майор Дмитрий Марченко заявлял, что ВС РФ хотят захватить город Кривой Рог, чтобы создать плацдарм для наступления на Южноукраинск и Вознесенск Николаевской области.