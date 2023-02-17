На Мюнхенской конференции по безопасности обсудят ситуацию на Южном Кавказе

Сегодня в Германии начинает работу Мюнхенская конференция по безопасности, где один из панелей посвящен вопросам безопасности на Южном Кавказе.

Сегодня в Германии начинает работу 59-ая Мюнхенская конференция по безопасности.

Как сообщает Report, одна из панелей конференции посвящена вопросам безопасности на Южном Кавказе.

Панельная дискуссия на тему " Обеспечение безопасности на Южном Кавказе" состоится 17 февраля. Как ожидается, в ней примут участие генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмидт и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Также в ходе конференции будут обсуждены такие актуальные вопросы, как война в Украине, вопросы энергетической и водной безопасности, борьба с изменением климата и др.

В работе Мюнхенской конференции по безопасности примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, госсекретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц и др.

Мюнхенская конференция по безопасности завершит работу 19 февраля.