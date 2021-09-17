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В Москве на систему онлайн-голосования совершаются хакерские атаки из США

В Москве на систему онлайн-голосования совершаются хакерские атаки из США "Около 70% атак на московскую систему онлайн-голосования осуществляются с IP-адресов из США". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительс
В регионе
17 сентября 2021 г. 15:17
В Москве на систему онлайн-голосования совершаются хакерские атаки из США

"Около 70% атак на московскую систему онлайн-голосования осуществляются с IP-адресов из США". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Специалисты департамента информационных технологий, отвечающие за работоспособность системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), зафиксировали 329 компьютерных атак в первые 2,5 часа работы. 70% атак осуществляются с IP-адресов США, 23% - Ирана, 5% - Германии.

Онлайн-голосование началось в Москве 17 сентября в 08:00 по местному времени, оно будет идти без перерыва и завершится в 20:00 мск 19 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет муниципальных депутатов района Щукино.

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Версия на азербайджанском языке Moskvadakı onlayn səsvermə sisteminə ABŞ-dan hücumlar çəkilir

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