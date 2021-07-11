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На митинге за отставку премьера Грузии начались стычки с полицией

На митинге за отставку премьера Грузии начались стычки с полицией Противостояние с полицией гражданских активистов и политиков, которые после известия о смерти оператора телеканала "ТВ Пирвели" выступили с требованием отставки премьер-министра Грузии
В регионе
11 июля 2021 г. 17:31
На митинге за отставку премьера Грузии начались стычки с полицией

Противостояние с полицией гражданских активистов и политиков, которые после известия о смерти оператора телеканала "ТВ Пирвели" выступили с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, началось в воскресенье у офиса правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в Тбилиси.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Ранее днем лидеры оппозиционных партий "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Единая Грузия - демократическое движение" и гражданские активисты стали стихийно собираться у офиса правящей партии, чтобы потребовать отставки правительства в связи со смертью телеоператора Александра Лашкаравы, который 5 июля был избит противниками ЛГБТ-сообщества во время освещения акции протеста.

Митингующие попытались войти в задние, чтобы поговорить с руководством правящей партии, однако полиция не дала им этого сделать. Протестующие, которых собралось порядка 100 человек, облили красной краской полицейских, после чего начались стычки. Пострадали несколько активистов. О задержанных пока не сообщается. Протестующие призывают своих сторонников собраться на проспекте Руставели, чтобы еще раз потребовать отставки правительства.

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