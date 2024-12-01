На митинге в Тбилиси полиция задержала 50 человек

Сотрудники МВД Грузии в ходе разгона митинга в Тбилиси у здания парламента задержали 50 человек.

Сотрудники МВД Грузии в ходе разгона митинга в Тбилиси у здания парламента задержали 50 человек.

Как передает Report, об этом сообщает грузинский телеканал "Рустави 2".

По его данным, люди задержаны в административном порядке. Всего за три дня митингов число задержанных составляет более 200. Задержанных поэтапно доставляют в суд.

Отмечается, что многим выписывают большие штрафы, а некоторых суд отправляет в административное заключение.

В Грузии в последние два дня уже прошли массовые акции протеста. У парламента в Тбилиси в ночь на 29 и 30 ноября митинги переросли в столкновения протестующих с силовиками, которые применили водометы и слезоточивый газ. Как отметил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, это была ответная реакция на "систематическое насилие со стороны протестующих".

Поводом для протеста стало заявление Кобахидзе 28 ноября о том, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.