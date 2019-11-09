На митинге в Грузии против премьеры фильма задержаны 27 человек

Сотрудники МВД Грузии в Тбилиси и Батуми в ходе митингов против показа грузино-шведского фильма “А потом мы танцевали”, повествующего об однополой любви, в пятницу задержали в общей сложности 27 человек и возбудили четыре уголовных дела.

Как сообщает Report, oб этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

“Министерство внутренних дел в Тбилиси и Батуми по факту административных правонарушений, предусмотренных статьями 173 (неподчинение законному требованию сотрудника правопорядка - прим.) и 166 (мелкое хулиганство - прим. ТАСС) всего задержало 27 человек, 24 из которых - в Тбилиси, а троих - в Батуми”, - сказано в заявлении.