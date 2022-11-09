О нас

На митингах в Армении мишенью критики будут не власти страны, а Россия

На митингах в Армении мишенью критики будут не власти страны, а Россия Общественность в Армении всего за два года смирилось и забыло произошедшие в 2020 году события. По этой причине оппозиция страны не планирует проведение митинга.
В регионе
9 ноября 2022 г. 11:49
На митингах в Армении мишенью критики будут не власти страны, а Россия

Общественность в Армении всего за два года смирилось и забыло произошедшие в 2020 году события. По этой причине оппозиция страны не планирует проведение митинга.

Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".

"Сегодня исполняется вторая годовщина подписания документа о капитуляции по итогам 44-дневной войны. В отличие от прошлого года, сегодня оппозиция не будет проводить митинг-шествие, а ограничится обсуждением. Зато с инициативой проведения митинга-шествия выступил Национально-демократический полюс ("Сасна црер"), о котором они информируют уже несколько дней. Мишенью критики на митинге будут не столько власти Армении, сколько Россия", - отмечает издание.

Отметим, что 27 сентября 2020 года началась II Карабахская война. 44-дневная Отечественная война завершилась победой Азербайджана, и на освобожденных землях был водружен наш славный флаг. 9 ноября президенты Азербайджана и России, а также премьер-министр Армении подписали документ о приостановлении боевых операций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: "Bu gün keçiriləcək mitinqdə Ermənistan hakimiyyətindən daha çox Rusiya tənqid hədəfi olacaq"

Экслюзивные новости

В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi