На митингах в Армении мишенью критики будут не власти страны, а Россия

Общественность в Армении всего за два года смирилось и забыло произошедшие в 2020 году события. По этой причине оппозиция страны не планирует проведение митинга.

Общественность в Армении всего за два года смирилось и забыло произошедшие в 2020 году события. По этой причине оппозиция страны не планирует проведение митинга.

Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".

"Сегодня исполняется вторая годовщина подписания документа о капитуляции по итогам 44-дневной войны. В отличие от прошлого года, сегодня оппозиция не будет проводить митинг-шествие, а ограничится обсуждением. Зато с инициативой проведения митинга-шествия выступил Национально-демократический полюс ("Сасна црер"), о котором они информируют уже несколько дней. Мишенью критики на митинге будут не столько власти Армении, сколько Россия", - отмечает издание.

Отметим, что 27 сентября 2020 года началась II Карабахская война. 44-дневная Отечественная война завершилась победой Азербайджана, и на освобожденных землях был водружен наш славный флаг. 9 ноября президенты Азербайджана и России, а также премьер-министр Армении подписали документ о приостановлении боевых операций.