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    На метробусной остановке в Стамбуле прогремел взрыв

    В результате взрыва одна женщина получила легкие телесные повреждения

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ На метробусной остановке в районе Бейликдюзю в Стамбуле прогремел взрыв.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате взрыва одна женщина получила легкие телесные повреждения.

    По предварительным данным, причиной взрыва стало короткое замыкание в кабели турникета во входной части остановки. Во время взрыва через турникет проходила 24-летняя Бушра Акгюн. Ее госпитализировали в ближайшую государственную больницу. 

    После тушения пожара, возникшего в результате взрыва, метробус продолжил работу в обычном графике. 

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