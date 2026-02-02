На месторождении "Джеруй" в Кыргызстане произошел обвал горной массы, один человек погиб

В Кыргызстане на втором по величине золоторудном месторождении "Джеруй" произошел обвал горной массы.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в УВД Таласской области.

В результате ЧП один человек погиб, двое пострадали.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, направлены запросы в соответствующие органы. Пострадавшие заявили, что не имеют претензий к предприятию, продолжается проверка обстоятельств происшествия.

В ОсОО "Альянс Алтын", разрабатывающей месторождение, сообщили, что инцидент произошел 27 января, когда произошло отслоение горной массы. В момент инцидента на производственном участке находились четыре работника подрядной организации ОсОО "БПК" (генеральный подрядчик, выполняющий подземные работы).

"Для установления причин и обстоятельств произошедшего создана межведомственная комиссия по расследованию несчастного случая, в состав которой вошли уполномоченные представители государственных органов", - отметили в компании.