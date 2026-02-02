Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    На месторождении "Джеруй" в Кыргызстане произошел обвал горной массы, один человек погиб

    В регионе
    • 02 февраля, 2026
    • 12:00
    На месторождении Джеруй в Кыргызстане произошел обвал горной массы, один человек погиб

    В Кыргызстане на втором по величине золоторудном месторождении "Джеруй" произошел обвал горной массы.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в УВД Таласской области.

    В результате ЧП один человек погиб, двое пострадали.

    Назначена судебно-медицинская экспертиза, направлены запросы в соответствующие органы. Пострадавшие заявили, что не имеют претензий к предприятию, продолжается проверка обстоятельств происшествия.

    В ОсОО "Альянс Алтын", разрабатывающей месторождение, сообщили, что инцидент произошел 27 января, когда произошло отслоение горной массы. В момент инцидента на производственном участке находились четыре работника подрядной организации ОсОО "БПК" (генеральный подрядчик, выполняющий подземные работы).

    "Для установления причин и обстоятельств произошедшего создана межведомственная комиссия по расследованию несчастного случая, в состав которой вошли уполномоченные представители государственных органов", - отметили в компании.

