На месте пожара в подмосковном Фрязино нашли тела четырех человек

На месте пожара в подмосковном Фрязино нашли тела четырех погибших.

На месте пожара в подмосковном Фрязино нашли тела четырех погибших.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в экстренных службах.

"Тела четырех погибших нашли утром на седьмом этаже здания", - сказал представитель экстренных служб.

Таким образом, общее число погибших увеличилось до шести.

Пожар на площади 5 тыс. квадратных метров произошел в восьмиэтажном здании в подмосковном Фрязино накануне. При попытке спастись из окна выпрыгнули двое мужчин - они погибли. Один человек находится в больнице, он на ИВЛ.