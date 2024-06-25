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На месте пожара в подмосковном Фрязино нашли тела четырех человек

На месте пожара в подмосковном Фрязино нашли тела четырех человек На месте пожара в подмосковном Фрязино нашли тела четырех погибших.
В регионе
25 июня 2024 г. 09:25
На месте пожара в подмосковном Фрязино нашли тела четырех человек

На месте пожара в подмосковном Фрязино нашли тела четырех погибших.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в экстренных службах.

"Тела четырех погибших нашли утром на седьмом этаже здания", - сказал представитель экстренных служб.

Таким образом, общее число погибших увеличилось до шести.

Пожар на площади 5 тыс. квадратных метров произошел в восьмиэтажном здании в подмосковном Фрязино накануне. При попытке спастись из окна выпрыгнули двое мужчин - они погибли. Один человек находится в больнице, он на ИВЛ.

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