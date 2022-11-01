На месте подрыва вертолетов Ка-52 на аэродроме под Псковом нашли взрывчатку

На территории аэродрома Псковской области (Россия), где 31 октября в результате взрывов были повреждены два вертолета Ка-52, предположительно нашли взрывное устройство.

На территории аэродрома Псковской области (Россия), где 31 октября в результате взрывов были повреждены два вертолета Ка-52, предположительно нашли взрывное устройство.

Как передает Report, об этом пишут "Известия".

Сообщается, что подозрительный предмет размером 40х10 см был прикреплен к фюзеляжу вертолета Ми-28, который также находился на этом аэродроме.

Предварительная мощность взрывчатки составляет 400 г в тротиловом эквиваленте. Отметим, что подорванные Ка-52 к эксплуатации были не пригодны - на аэродроме они находились на ремонте. В качестве одной из возможных версий происшествия рассматривается диверсия.

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 30 октября, на территории вертолетной площадки в Островском районе. Произошли три взрыва, в результате которых и пострадали вертолеты Ка-52, принадлежащие 2-й эскадрилье 17-й бригады армейской авиации Западного военного округа (ЗВО).

Стало известно, что вертолеты находились на плановом ремонте в технико-эксплуатационной части вертолетной площадки. У них были частично сняты оборудование и агрегаты.