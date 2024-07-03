На месте крушения Су-25 в Грузии обнаружили черный ящик

Специалисты обнаружили черный ящик на месте крушения военного самолета Су-25 в Грузии.

Специалисты обнаружили черный ящик на месте крушения военного самолета Су-25 в Грузии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"На данном этапе идентифицированы детали летательного аппарата и найден черный ящик. Тело погибшего пилота перевезено в прозектуру", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности военного летательного средства. При этом, по данным предварительного исследования, перед полетом была полностью проверена техническая документация и проведена предполетная подготовка.

Накануне Минобороны Грузии сообщило о крушении Су-25 во время проведения плановых учений. В результате погиб пилот. По данным грузинских СМИ, крушение произошло в Болнисском муниципалитета региона Квемо Картли.