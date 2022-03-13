На Мариуполь сброшено уже около 100 авиабомб

На Мариуполь российские войска сбросили уже около 100 авиабомб, погибло 2 187 жителей города.

На Мариуполь российские войска сбросили уже около 100 авиабомб, погибло 2 187 жителей города.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении Мариупольского городского совета в Telegram.

В нем сказано: "Ежедневно Мариуполь страдает от авианалетов… За 24 часа менее 22 бомбардировок мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь".

В горсовете отмечают, что удары приходятся по жилым домам, местам скопления людей, полностью разрушаются детские больницы и полностью уничтожается городская инфраструктура… На сегодня уже 2 187 мариупольцев погибли от атак со стороны РФ.

"Именно с неба идет наибольшая угроза для 400 тыс мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе. Поэтому закрытие со стороны НАТО неба над Украиной или предоставление необходимых систем ПВО – это решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине", - отмечает Мариупольский городской совет.