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На Мариуполь сброшено уже около 100 авиабомб

На Мариуполь сброшено уже около 100 авиабомб На Мариуполь российские войска сбросили уже около 100 авиабомб, погибло 2 187 жителей города.
В регионе
13 марта 2022 г. 19:59
На Мариуполь сброшено уже около 100 авиабомб

На Мариуполь российские войска сбросили уже около 100 авиабомб, погибло 2 187 жителей города.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении Мариупольского городского совета в Telegram.

В нем сказано: "Ежедневно Мариуполь страдает от авианалетов… За 24 часа менее 22 бомбардировок мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь".

В горсовете отмечают, что удары приходятся по жилым домам, местам скопления людей, полностью разрушаются детские больницы и полностью уничтожается городская инфраструктура… На сегодня уже 2 187 мариупольцев погибли от атак со стороны РФ.

"Именно с неба идет наибольшая угроза для 400 тыс мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе. Поэтому закрытие со стороны НАТО неба над Украиной или предоставление необходимых систем ПВО – это решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине", - отмечает Мариупольский городской совет.

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Версия на азербайджанском языке Mariupola 100-ə yaxın aviabomba atılıb, 2 mindən çox dinc sakin ölüb

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