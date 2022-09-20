На кыргызско-таджикской границе начались работы по разминированию

На кыргызско-таджикской границе в Баткенской области и Чон-Алайском районе Ошской области с 20 сентября начинается разминирование местности.

На кыргызско-таджикской границе в Баткенской области и Чон-Алайском районе Ошской области с 20 сентября начинается разминирование местности.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила Пограничная служба Госкомитета нацбезопасности страны (ГКНБ).

Будут проводиться работы по очистке и обезвреживанию приграничных территорий от неразорвавшихся снарядов, мин, боеприпасов и других взрывоопасных средств. Все места оцепят и возьмут под охрану. Эти мероприятия согласованы с госструктурами Кыргызстана и Таджикистана.

Погранслужба призывает население приграничных сел и городов сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и уточнять любую информацию в погранподразделениях либо местных органах власти.