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На кыргызско-казахстанской границе образовался затор из более чем 400 грузовиков

На кыргызско-казахстанской границе образовался затор из более чем 400 грузовиков На КПП "Ак-Тилек - автодорожный" (на границе с Казахстаном) скопились грузовые автомобили.
В регионе
23 октября 2023 г. 11:19
На кыргызско-казахстанской границе образовался затор из более чем 400 грузовиков

На КПП "Ак-Тилек - автодорожный" (на границе с Казахстаном) скопились грузовые автомобили.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает Погранслужба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

По информации ведомства, сейчас в очереди на прохождение пограничного контроля перед пунктом пропуска скопилось 410 грузовиков.

Отмечается, что за прошедшие сутки через этот КПП из Кыргызстана в Казахстан выехало 297 грузовых транспортных средств, не считая легковых автомобилей.

Погранслужба ГКНБ подчеркивает, что скопление грузовиков в пункте пропуска является сезонным и связано с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления из Кыргызстана.

В ведомстве добавили, что со стороны пограничных служб Кыргызстана и Казахстана ограничений для грузовых транспортных средств нет. Все пункты пропуска через кыргызско-казахскую границу функционируют в штатном режиме.

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