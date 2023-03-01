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На курильском вулкане Эбеко зафиксировали выброс пепла на высоту 2,5 километра

На курильском вулкане Эбеко зафиксировали выброс пепла на высоту 2,5 километра Пепловый выброс высотой 2,5 километра зафиксировали в среду на курильском вулкане Эбеко. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 километров.
В регионе
1 марта 2023 г. 12:10
На курильском вулкане Эбеко зафиксировали выброс пепла на высоту 2,5 километра

Пепловый выброс высотой 2,5 километра зафиксировали в среду на курильском вулкане Эбеко. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 километров.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в главном управление МЧС России по Сахалинской области.

По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, звонков и жалоб от людей не поступало. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Вулкан Эбеко высотой 1 156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана.

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Версия на английском языке Ebeko volcano releases ash to height of 2.5 kilometers

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