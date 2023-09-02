На Курильских островах произошло два сильных землетрясения

Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения на Курильских островах и в акватории Тихого океана рядом с островами.
Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Одно землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 07:49 в субботу (00:49 по бакинскому времени) в северной части Курильских островов.
Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"По оперативным данным, ощутили в Северо-Курильске силой 4 балла", - заявили в филиале.
Эпицентр находился в 15 км восточнее города Северо-Курильска, магнитуда сейсмособытия составила 5,8, глубина 140 км.
Второе землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами.
Эпицентр подземных толчков находился в 308 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 104 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.