На Кубани 6 февраля начнут рассмотрение заявлений по ЧП с танкерами

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству три заявления от Новороссийской транспортной прокуратуры о привлечении к административной ответственности.

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству три заявления от Новороссийской транспортной прокуратуры о привлечении к административной ответственности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данные следуют из картотеки суда.

В качестве иных лиц по делу проходит судовладелец танкера "Волгонефть 239" - компания ЗАО "Волгатранснефть", по двум из них назначены судебные заседания на 6 февраля.

Новороссийская транспортная прокуратура подала три заявления о привлечении к административной ответственности, ответчик в этих делах не указан, в качестве иных лиц числится ЗАО "Волгатранснефть". По двум заявлениям дата судебного заседания назначена на 6 февраля, по третьему - предварительное на 10 февраля.

Источник ТАСС в отрасли ранее сообщал, что судовладельцем танкера "Волгонефть-212" является ООО "Кама шиппинг", перевозчиком выступает ООО "Стаксель". Судовладелец и перевозчик танкера "Волгонефть-239" - ЗАО "Волгатранснефть".