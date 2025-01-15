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На Кубани 6 февраля начнут рассмотрение заявлений по ЧП с танкерами

На Кубани 6 февраля начнут рассмотрение заявлений по ЧП с танкерами Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству три заявления от Новороссийской транспортной прокуратуры о привлечении к административной ответственности.
В регионе
15 января 2025 г. 12:49
На Кубани 6 февраля начнут рассмотрение заявлений по ЧП с танкерами

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству три заявления от Новороссийской транспортной прокуратуры о привлечении к административной ответственности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данные следуют из картотеки суда.

В качестве иных лиц по делу проходит судовладелец танкера "Волгонефть 239" - компания ЗАО "Волгатранснефть", по двум из них назначены судебные заседания на 6 февраля.

Новороссийская транспортная прокуратура подала три заявления о привлечении к административной ответственности, ответчик в этих делах не указан, в качестве иных лиц числится ЗАО "Волгатранснефть". По двум заявлениям дата судебного заседания назначена на 6 февраля, по третьему - предварительное на 10 февраля.

Источник ТАСС в отрасли ранее сообщал, что судовладельцем танкера "Волгонефть-212" является ООО "Кама шиппинг", перевозчиком выступает ООО "Стаксель". Судовладелец и перевозчик танкера "Волгонефть-239" - ЗАО "Волгатранснефть".

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