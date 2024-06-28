На крупнейшей в Казахстане Экибастузской ГРЭС-1 произошла авария

Авария на крупнейшей в Казахстане Экибастузской ГРЭС-1 произошла в пятницу утром, остановлены четыре энергоблока из восьми.

Авария на крупнейшей в Казахстане Экибастузской ГРЭС-1 произошла в пятницу утром, остановлены четыре энергоблока из восьми.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, в Минэнергетики страны заявили о том, что нештатная ситуация не повлияла на энергоснабжение жителей города.

"Сегодня в 5:24 часов произошло технологическое нарушение в ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", в результате были остановлены энергоблоки №2,3,4,7", - говорится в сообщении ведомства.

Станция снизила генерацию с 2 080 до 320 мегаватт.

"В настоящее время в работе энергоблоки №2, 4, 8. Генерация станции составляет 971 мегаватт", - уточнили в ведомстве. По остальным блокам ведутся пусковые операции по их включению.