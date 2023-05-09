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На Красной площади начался Парад Победы

На Красной площади начался Парад Победы В Москве на Красной площади начинается парад в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В регионе
9 мая 2023 г. 11:10
На Красной площади начался Парад Победы

В Москве на Красной площади начинается парад в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы!" - объявил диктор.

Затем знаменная группа вынесла на Красную площадь флаг России и Знамя Победы - красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году - под музыку песни "Священная война" в исполнении сводного оркестра.

На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев, а также ветераны и гости мероприятия.

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Версия на английском языке Parade of Victory starts on Red Square

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