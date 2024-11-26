На конференции в Бишкеке рассказали об экологическом терроре Армении в Карабахе

В Кыргызском национальном университете в Бишкеке при финансовой поддержке Фонда молодежи Азербайджана и организации Общественного объединения "Поддержка социально-экономического развития молодежи" состоялась Бишкекская конференция на тему "Роль экологичес

В Кыргызском национальном университете в Бишкеке при финансовой поддержке Фонда молодежи Азербайджана и организации Общественного объединения "Поддержка социально-экономического развития молодежи" состоялась Бишкекская конференция на тему "Роль экологического террора в изменении климата - на примере Карабаха".

Как сообщает Report, на мероприятии профессор университета Кайрат Осмоналиев рассказал о строительных работах в Карабахе и об уничтожении исторического наследия на данных территориях, подвергшихся экологическому террору.

По его словам, здание средней школы, строящееся в Агдаме при поддержке Кыргызстана, является очередным проявлением азербайджано-кыргызской дружбы.

На Бишкекской конференции выступили председатель ОО Афсаладдин Агаларов, член правления Совета прессы Азербайджана Гаджибей Гейдарли и другие.

Они отметили, что проведение в Азербайджане одного из самых престижных мероприятий в мире - COP29 является историческим успехом, подчеркнули важность подписанных на этом мероприятии документов, а также проинформировали присутствующих о тяжелых последствиях экологического террора, осуществленного в Карабахе в период оккупации, и представили свои научные статьи.