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На конференции в Бишкеке рассказали об экологическом терроре Армении в Карабахе

На конференции в Бишкеке рассказали об экологическом терроре Армении в Карабахе В Кыргызском национальном университете в Бишкеке при финансовой поддержке Фонда молодежи Азербайджана и организации Общественного объединения "Поддержка социально-экономического развития молодежи" состоялась Бишкекская конференция на тему "Роль экологичес
В регионе
26 ноября 2024 г. 16:39
На конференции в Бишкеке рассказали об экологическом терроре Армении в Карабахе

В Кыргызском национальном университете в Бишкеке при финансовой поддержке Фонда молодежи Азербайджана и организации Общественного объединения "Поддержка социально-экономического развития молодежи" состоялась Бишкекская конференция на тему "Роль экологического террора в изменении климата - на примере Карабаха".

Как сообщает Report, на мероприятии профессор университета Кайрат Осмоналиев рассказал о строительных работах в Карабахе и об уничтожении исторического наследия на данных территориях, подвергшихся экологическому террору.

По его словам, здание средней школы, строящееся в Агдаме при поддержке Кыргызстана, является очередным проявлением азербайджано-кыргызской дружбы.

На Бишкекской конференции выступили председатель ОО Афсаладдин Агаларов, член правления Совета прессы Азербайджана Гаджибей Гейдарли и другие.

Они отметили, что проведение в Азербайджане одного из самых престижных мероприятий в мире - COP29 является историческим успехом, подчеркнули важность подписанных на этом мероприятии документов, а также проинформировали присутствующих о тяжелых последствиях экологического террора, осуществленного в Карабахе в период оккупации, и представили свои научные статьи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağdakı ekoloji böhranla bağlı Qırğızıstan ictimaiyyətinə məlumat verilib

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