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На Кипре спикера парламента Армении встретили оскорблениями

На Кипре спикера парламента Армении встретили оскорблениями Спикера парламента Армении Алена Симоняна соотечественники на Кипре встретили оскорблениями и протестами.
В регионе
25 октября 2021 г. 06:34
На Кипре спикера парламента Армении встретили оскорблениями
Ален Симонян

Спикера парламента Армении Алена Симоняна соотечественники на Кипре встретили оскорблениями и протестами.

Как передает Report со ссылкой на Yerkir.am, проживающий здесь Акоп Манукян опубликовал на своей странице в соцсети видеоролик, в котором видно, как на Кипре встретили делегацию председателя НС.

После того, как Ален Симонян вышел из машины, участники акции начали скандировать: "предатели", "убийцы армян", "не хотим видеть тебя здесь" и пр. Молодежь пришла на акцию с плакатами, осуждающими режим Никола Пашиняна.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоErmənistan parlamentinin sədri Kiprdə təhqirlə qarşılanıb

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