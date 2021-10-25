На Кипре спикера парламента Армении встретили оскорблениями

Спикера парламента Армении Алена Симоняна соотечественники на Кипре встретили оскорблениями и протестами.

Спикера парламента Армении Алена Симоняна соотечественники на Кипре встретили оскорблениями и протестами.

Как передает Report со ссылкой на Yerkir.am, проживающий здесь Акоп Манукян опубликовал на своей странице в соцсети видеоролик, в котором видно, как на Кипре встретили делегацию председателя НС.

После того, как Ален Симонян вышел из машины, участники акции начали скандировать: "предатели", "убийцы армян", "не хотим видеть тебя здесь" и пр. Молодежь пришла на акцию с плакатами, осуждающими режим Никола Пашиняна.