На Казахстан приходится более половины товарооборота Китая со странами Центральной Азии

Казахстан остается лидером среди стран Центральной Азии по объему товарооборота с Китаем.

Казахстан остается лидером среди стран Центральной Азии по объему товарооборота с Китаем.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс- службу правительства РК, об этом заявил премьер-министр Олжас Бектенов во время церемонии открытия VII Китайской международной импортной выставки – China International Import Expo в Шанхае.

"Для усиления сотрудничества двух стран - Казахстана и Китая - важно направить усилия в развитии безбарьерной торговли, электронной коммерции, транспорта и логистики, во внедрении передовых технологий ИИ", - сказал Бектенов.

По его словам, перспективным является укрепление сотрудничества между двумя странами в создании пилотной зоны "Электронная коммерция Шелкового пути".

"Казахстанские павильоны уже успешно функционируют на крупнейших торговых платформах Alibaba и JD.com, ведется работа по открытию павильона на площадке Douyin, строительству в Казахстане бондовых складов и комплексной складской инфраструктуры для упрощения логистики через цифровые торговые каналы", - добавил премьер.

Бектенов также напомнил, что Казахстан охватывает более 80% наземных перевозок из Китая в Европу.

"Реализуются такие крупные инфраструктурные проекты, как международный транзитный автокоридор "Западная Европа – Западный Китай", логистический центр в порту Ляньюньган, грузовой терминал в сухом порту Сиань, третий железнодорожный пункт пропуска на границе с Китаем. Все это направлено на усовершенствование системы трансконтинентальных экономических коридоров", - сказал он.