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На Казахстан приходится более половины товарооборота Китая со странами Центральной Азии

На Казахстан приходится более половины товарооборота Китая со странами Центральной Азии Казахстан остается лидером среди стран Центральной Азии по объему товарооборота с Китаем.
В регионе
5 ноября 2024 г. 12:24
На Казахстан приходится более половины товарооборота Китая со странами Центральной Азии

Казахстан остается лидером среди стран Центральной Азии по объему товарооборота с Китаем.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс- службу правительства РК, об этом заявил премьер-министр Олжас Бектенов во время церемонии открытия VII Китайской международной импортной выставки – China International Import Expo в Шанхае.

"Для усиления сотрудничества двух стран - Казахстана и Китая - важно направить усилия в развитии безбарьерной торговли, электронной коммерции, транспорта и логистики, во внедрении передовых технологий ИИ", - сказал Бектенов.

По его словам, перспективным является укрепление сотрудничества между двумя странами в создании пилотной зоны "Электронная коммерция Шелкового пути".

"Казахстанские павильоны уже успешно функционируют на крупнейших торговых платформах Alibaba и JD.com, ведется работа по открытию павильона на площадке Douyin, строительству в Казахстане бондовых складов и комплексной складской инфраструктуры для упрощения логистики через цифровые торговые каналы", - добавил премьер.

Бектенов также напомнил, что Казахстан охватывает более 80% наземных перевозок из Китая в Европу.

"Реализуются такие крупные инфраструктурные проекты, как международный транзитный автокоридор "Западная Европа – Западный Китай", логистический центр в порту Ляньюньган, грузовой терминал в сухом порту Сиань, третий железнодорожный пункт пропуска на границе с Китаем. Все это направлено на усовершенствование системы трансконтинентальных экономических коридоров", - сказал он.

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