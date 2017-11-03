На Каспии увеличилась интенсивность учений

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Интенсивность боевых упражнений кораблями Черноморского флота (ЧФ) и Каспийской флотилии (КФл), в том числе артиллерийских и ракетных стрельб, в 2017 году возросла на треть.

Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников.

Он отметил, что поступление новых кораблей и подводных лодок на ЧФ и КФл позволило увеличить интенсивность боевой подготовки личного состава, улучшить морскую выучку экипажей.