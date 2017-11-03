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    На Каспии увеличилась интенсивность учений

    Интенсивность боевых упражнений кораблями Черноморского флота и Каспийской флотилии России в 2017 году возросла на треть

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Интенсивность боевых упражнений кораблями Черноморского флота (ЧФ) и Каспийской флотилии (КФл), в том числе артиллерийских и ракетных стрельб, в 2017 году возросла на треть.

    Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников.

    Он отметил, что поступление новых кораблей и подводных лодок на ЧФ и КФл позволило увеличить интенсивность боевой подготовки личного состава, улучшить морскую выучку экипажей.

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