На Каспии проверили боеготовность казахстанских моряков

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В подчиненных частях Военно-морских сил Казахстана подвели итоги боевой подготовки за учебный текущий год согласно плану боевой подготовки Военно-морских сил Вооруженных сил Республики Казахстан на 2017 год, сообщает Report со ссылкой на "Казинформ".

Отряд кораблей Военно-морских сил РК в составе ракетно-артиллерийских кораблей "Орал" и "Сарыарка", минно-трального корабля "Алатау" и гидрографического судна "Жайык" вышли в море для проверки качественного роста боеготовности военных моряков.

На морском полигоне района 244 боевая выучка экипажей кораблей проверялась по следующим задачам: общее маневрирование кораблей, стрельба по плавучей мишени на ходу из пулеметов УТЕС и АК-306.

В настоящее время силы военно-морского флота Казахстана возвращены в пункты постоянной дислокации.