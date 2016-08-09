На Каспии пройдут учения с 15 по 20 августа

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Зачетные тактические учения сил Каспийской флотилии России пройдут с 15 по 20 августа в юго-западной части Каспийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в управлении пресс-службы и информации минобороны РФ.

В ходе учений будут отработаны действия при угрозе военной безопасности страны, в том числе террористического характера, учения пройдут в несколько этапов.

"В ходе учения будут отработаны действия однородной группировки ударных сил флотилии в составе ракетных кораблей "Татарстан", "Дагестан", малых ракетных кораблей "Град Свияжск", "Великий Устюг" с привлечением судов обеспечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что планом учений предусмотрена проверка способности сил Каспийской флотилии к действиям при разрешении кризисных ситуаций, "представляющих угрозу военной безопасности страны, в том числе террористического характера".