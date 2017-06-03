На Каспии будет построен новый глубоководный порт

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ На Каспии в Дагестане будет построен новый глубоководный порт. Предпочтение при отборе инвестора для участия в проекте строительства нового глубоководного порта близ Каспийска в Дагестане будет отдано российской компании, хотя о желании войти в проект уже заявляют иностранные инвесторы.

Как передает Report, об этом ТАСС в рамках прошедшего Петербургского международного экономического форума сообщил первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа, председатель совета директоров АО "Корпорация развития Северного Кавказа" Одес Байсултанов.

"Первичных предложений очень много. Но порт - это стратегический объект, в отличие от медкластера, это и обороноспособность страны, и интеграция России в международном сотрудничестве в части Каспийского кластера. Нужно понимать, что, конечно, привлекать иностранных инвесторов необходимо, но наши российские инвесторы должны проявлять большую активность, и им должно отдаваться предпочтение в этом проекте. Для их привлечения нужно правильно презентовать, что мы хотим сделать, сколько будет выделено бюджетных средств, и какой объем частных инвестиций необходим, но сначала нужно защитить концепцию в правительстве, чем мы сейчас и занимаемся", - заявил он, пояснив, что концепция должна быть принята в течение ближайших двух месяцев.

При этом Байсултанов отметил, что порт в Махачкале после создания нового порта продолжит работу, "но международный статус получит новый порт, на который будут переключены все грузоперевозки". "Через Махачкалу планируется пустить пассажирский поток, в основном внутренний", - пояснил он.

Необходимость строительства нового порта и модернизации существующих, по словам первого заместителя главы Минкавказа, обусловлена необходимостью войти в формирующиеся сейчас транспортные и грузовые потоки.