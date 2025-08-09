На Камчатке зафиксировано 43 афтершока

Сейсмологи за последние сутки зарегистрировали 43 афтершока в Камчатском крае.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС России.

Отмечается, что в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать пункты временного размещения. За сутки в них находились 61 человек.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8, это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.