На Камчатке зафиксировано 43 афтершока

Сейсмологи за последние сутки зарегистрировали 43 афтершока в Камчатском крае.
В регионе
9 августа 2025 г. 07:22
На Камчатке зафиксировано 43 афтершока

Сейсмологи за последние сутки зарегистрировали 43 афтершока в Камчатском крае.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС России.

Отмечается, что в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать пункты временного размещения. За сутки в них находились 61 человек.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8, это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Версия на азербайджанском языке Kamçatkada 43 yeraltı təkan qeydə alınıb

