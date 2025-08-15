О нас

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,5

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,5 Афтершок магнитудой 6,5 зафиксирован на Камчатке.
В регионе
15 августа 2025 г. 14:34
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,5

Афтершок магнитудой 6,5 зафиксирован на Камчатке.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" РАН.

Отметим, что утром 30 июля у берегов Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

