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На Камчатке вулкан третий раз за сутки выбросил пепел на высоту 5,5 тыс. м

На Камчатке вулкан третий раз за сутки выбросил пепел на высоту 5,5 тыс. м Вулкан Безымянный на Камчатском полуострове в пятницу выбросил пепел на высоту 5,5 тыс. м. Это третий столб пепла за сутки, Безымянному присвоен красный цветовой код опасности для авиации.
В регионе
7 апреля 2023 г. 09:55
На Камчатке вулкан третий раз за сутки выбросил пепел на высоту 5,5 тыс. м

Вулкан Безымянный на Камчатском полуострове в пятницу выбросил пепел на высоту 5,5 тыс. м. Это третий столб пепла за сутки, Безымянному присвоен красный цветовой код опасности для авиации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Из вулкана Безымянного зафиксировали третий пепловый выброс [за сутки] на высоту до 5,5 тыс. м. Высота самого исполина - 2 882 м. Пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют. <…> Безымянному присвоен красный код авиационной опасности", - говорится в сообщении.

Выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано.

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