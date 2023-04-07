На Камчатке вулкан третий раз за сутки выбросил пепел на высоту 5,5 тыс. м

На Камчатке вулкан третий раз за сутки выбросил пепел на высоту 5,5 тыс. м

Вулкан Безымянный на Камчатском полуострове в пятницу выбросил пепел на высоту 5,5 тыс. м. Это третий столб пепла за сутки, Безымянному присвоен красный цветовой код опасности для авиации.

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