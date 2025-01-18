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На Камчатке возбудили дело по факту заражения гепатитом 36 пациентов онкодиспансера

На Камчатке возбудили дело по факту заражения гепатитом 36 пациентов онкодиспансера На Камчатке по факту заражения 36 пациентов краевого онкодиспансера гепатитом С и В возбуждено уголовное дело.
В регионе
18 января 2025 г. 11:23
На Камчатке возбудили дело по факту заражения гепатитом 36 пациентов онкодиспансера

На Камчатке по факту заражения 36 пациентов краевого онкодиспансера гепатитом С и В возбуждено уголовное дело.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

"По результатам проверки, проводимой по материалам, поступившим из органов прокуратуры в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по факту преступной халатности неустановленных работников краевого онкологического диспансера, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - отметили в ведомстве.

В Петропавловске-Камчатском городской суд принял решение закрыть кабинет компьютерной томографии в краевом онкологическом диспансере из-за вспышки острого гепатита В и С.

Отмечается, что учреждение нарушило действующие санитарные правила и гигиенические нормативы. Суд приостановил деятельность в кабинете компьютерной томографии на 30 суток.

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