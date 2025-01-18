На Камчатке возбудили дело по факту заражения гепатитом 36 пациентов онкодиспансера

На Камчатке по факту заражения 36 пациентов краевого онкодиспансера гепатитом С и В возбуждено уголовное дело.

На Камчатке по факту заражения 36 пациентов краевого онкодиспансера гепатитом С и В возбуждено уголовное дело.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

"По результатам проверки, проводимой по материалам, поступившим из органов прокуратуры в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по факту преступной халатности неустановленных работников краевого онкологического диспансера, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - отметили в ведомстве.

В Петропавловске-Камчатском городской суд принял решение закрыть кабинет компьютерной томографии в краевом онкологическом диспансере из-за вспышки острого гепатита В и С.

Отмечается, что учреждение нарушило действующие санитарные правила и гигиенические нормативы. Суд приостановил деятельность в кабинете компьютерной томографии на 30 суток.