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На Камчатке в результате падения параплана погибли два человека

На Камчатке в результате падения параплана погибли два человека Два человека погибли в результате падения параплана на Камчатке, их тела обнаружены в районе поселка Заозерного Петропавловск-Камчатского городского округа.
В регионе
17 октября 2022 г. 09:11
На Камчатке в результате падения параплана погибли два человека

Два человека погибли в результате падения параплана на Камчатке, их тела обнаружены в районе поселка Заозерного Петропавловск-Камчатского городского округа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе территориального управления МЧС.

"Выезжали краевые спасатели Краевого государственного казенного учреждения "Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае" и бригада скорой помощи. Обнаружены двое погибших. В районе населенного пункта Заозерный", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности уточнили, что разбился мотопараплан. Предположительно, проблемы возникли при заходе на посадку.

Туры на параплане вблизи Петропавловска-Камчатского проводят круглый год, инструкторы ориентируются на метеоусловия. Сейчас в городе плюс 5 градусов, ветер - 3 м/с.

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