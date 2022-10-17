На Камчатке в результате падения параплана погибли два человека

Два человека погибли в результате падения параплана на Камчатке, их тела обнаружены в районе поселка Заозерного Петропавловск-Камчатского городского округа.

Два человека погибли в результате падения параплана на Камчатке, их тела обнаружены в районе поселка Заозерного Петропавловск-Камчатского городского округа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе территориального управления МЧС.

"Выезжали краевые спасатели Краевого государственного казенного учреждения "Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае" и бригада скорой помощи. Обнаружены двое погибших. В районе населенного пункта Заозерный", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности уточнили, что разбился мотопараплан. Предположительно, проблемы возникли при заходе на посадку.

Туры на параплане вблизи Петропавловска-Камчатского проводят круглый год, инструкторы ориентируются на метеоусловия. Сейчас в городе плюс 5 градусов, ветер - 3 м/с.