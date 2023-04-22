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На Камчатке в пострадавшем от вулканического пепла районе ввели режим ЧС

На Камчатке в пострадавшем от вулканического пепла районе ввели режим ЧС Режим ЧС введен в Усть-Камчатском районе Камчатки, где несколько населенных пунктов пострадали от пеплопада во время извержения вулкана Шивелуч.
В регионе
22 апреля 2023 г. 09:05
На Камчатке в пострадавшем от вулканического пепла районе ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в Усть-Камчатском районе Камчатки, где несколько населенных пунктов пострадали от пеплопада во время извержения вулкана Шивелуч.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко в своем Telegram-канале.

"Главный итог комиссии по чрезвычайным ситуациям - это введение на территории Усть-Камчатского муниципального района ЧС (чрезвычайной ситуации). Комиссия единогласно приняла такое решение. Зоны ЧС - населенные пункты: поселки Ключи и Козыревск, село Майское", - говорится в сообщении.

Ранее Бондаренко сообщил, что мероприятия по ликвидации последствий пеплопада не привели к должному результату, но превысили ожидаемый размер финансовых затрат.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявлял, что обратится к правительству за помощью с детским оздоровлением и диспансеризацией после извержения Шивелуча. По его словам, основной дискомфорт для местных жителей сейчас составляет большой объем пепла и грязи. Президент России Владимир Путин отреагировал на слова главы региона, сказав, что ждет заявку о федеральной помощи.

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Версия на английском языке Authorities declare state of emergency in Kamchatka’s district affected by volcanic ash

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