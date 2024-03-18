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На Камчатке пропали два человека после схода лавины на группу туристов

На Камчатке пропали два человека после схода лавины на группу туристов Лавина сошла на туристическую группу в составе 11 человек на Камчатке, двое из них не смогли выбраться.
В регионе
18 марта 2024 г. 09:04
На Камчатке пропали два человека после схода лавины на группу туристов

Лавина сошла на туристическую группу в составе 11 человек на Камчатке, двое из них не смогли выбраться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Днем 18 марта в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что зарегистрированную туристическую группу из 11 человек, совершавшую ски-тур в районе перевала Красноармейского, накрыло лавиной. Как сообщил заявитель, группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы", - говорится в распространенном сообщении.

В ГУ МЧС России по региону сообщили о том, что ЧП произошло в Елизовском районе Камчатки, до которого можно добраться как по воздуху, там и наземных транспортом. При этом лавинная опасность в крае объявлена не была, однако с 14 марта регион находится в зоне Тихоокеанского циклона. Утром 18 марта в Елизовском районе была метель, к обеду погода улучшилась.

Позже в ГУ МЧС России по региону сообщили, что спасатели вместе с кинологическим расчетом выдвинулись в место схода лавины в Елизовском муниципальном районе.

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