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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0 Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 126 км от Петропавловска-Камчатского.
В регионе
16 октября 2023 г. 11:50
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 126 км от Петропавловска-Камчатского.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

"Магнитуда землетрясения - 5,0, эпицентр располагался в 126 км от Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении.

Филиал геофизической службы ведет сбор информации по поводу ощущаемости подземных толчков. Местным жителям предложено заполнить форму. Некоторые уже сообщили о том, что ощутили резкий продолжительный толчок, сила которого уточняется.

По данным специалистов, землетрясение произошло на глубине 58,7 км.

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Версия на английском языке Earthquake of magnitude 5.0 hits Russia's Kamchatka

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