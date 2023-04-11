На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч, столб пепла поднялся на десятки километров

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла на 20 км.

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла на 20 км.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что в настоящее время вулкану присвоили наивысший "красный" код опасности для авиации.

По информации института, небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана заволокло черной тучей, гремит гром, пепловое облако распространилось на 500 км на северо-запад.

"Извержение Шивелуча в ночь на 11 апреля достигло пароксизмальной стадии схода потоков раскаленной массы со склонов. Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды, здесь продолжается воздействие циклона, идет снег, метель. Однако по расчетам, высота пеплового облака составила 20 км", - говорится в сообщении.

В поселках Усть-Камчатского района ограничено движение всех видов транспорта, сообщили в пресс-службе территориального управлении МЧС.