 Наверх

На Камчатке десять человек пострадали при жесткой посадке Ми-8

На Камчатке десять человек пострадали при жесткой посадке Ми-8

Десять человек, по уточненным данным, пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Долине гейзеров в Елизовском районе Камчатского края России. Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"При доставке работников в Кроноцкий заповедник в районе Долины гейзеров произошла жесткая посадка вертолета Ми-8 авиакомпании "Ельцовка" без последующего возгорания. Пострадали десять человек, медицинская помощь им была оказана на месте дежурным врачом заповедника", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту воздушного судна находились семь пассажиров и три члена экипажа. На земле жертв и разрушений нет. К ликвидации последствий ЧП привлекались 11 человек и две единицы техники.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!