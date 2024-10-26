На избирательном участке на западе Грузии скончался мужчина

Член избирательной комиссии скончался на избирательном участке №15 в портовом грузинском городе Поти во время парламентских выборов.

Член избирательной комиссии скончался на избирательном участке №15 в портовом грузинском городе Поти во время парламентских выборов.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом заявила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани на брифинге.

"Члену 15-го избирательного участка Поти Николозу Ломинадзе стало плохо. Его доставили в больницу, но, к сожалению, он скончался. Избирательная комиссия выражает скорбь в связи с его смертью и соболезнует его семье", - сказала Иоселиани.

Напомним, что сегодня - 26 октября в Грузии проходят парламентские выборы. Явка на парламентских выборах в стране к 12.00 составила 22,22%.