О нас

На ирано-пакистанской границе произошло боестолкновение, есть погибшие и раненые

На ирано-пакистанской границе произошло боестолкновение, есть погибшие и раненые По меньшей мере шестеро военнослужащих погранслужбы Ирана погибли на границе с Пакистаном в провинции Систан и Белуджистан.
В регионе
21 мая 2023 г. 12:12
На ирано-пакистанской границе произошло боестолкновение, есть погибшие и раненые

По меньшей мере шестеро военнослужащих погранслужбы Ирана погибли на границе с Пакистаном в провинции Систан и Белуджистан.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, в ходе инцидента на границе еще два офицера погранвойск получили ранения.

В ночь на воскресенье участники неназванного террористического формирования проникли на территорию Ирана в зоне ответственности Сераванского погранполка. В результате боестолкновений радикалы вынуждены были пересечь ирано-пакистанскую границу и покинуть территорию страны. В рядах террористического формирования, как утверждает агентство, также есть потери, однако их точное число не приводится.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İran-Pakistan sərhədində toqquşma olub, ölən və yaralananlar var

Самое читаемое

Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
14 мая 2023 г. 15:43
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
16 мая 2023 г. 11:32
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
17 мая 2023 г. 16:27
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
18 мая 2023 г. 10:00
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
18 мая 2023 г. 12:15
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
20 мая 2023 г. 14:41
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер предали
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали
20 мая 2023 г. 22:14
Эрдоган: Республиканский союз победил на выборах в парламент Турции
Эрдоган: Республиканский союз победил на выборах в парламент Турции
15 мая 2023 г. 04:03
Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах
Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах
16 мая 2023 г. 05:22
Зампредседателя Верховной Рады Украины попросила помощи Азербайджана в возвращении вывезенных в Россию детей
Зампредседателя Верховной Рады Украины попросила помощи Азербайджана в возвращении вывезенных в Россию детей
16 мая 2023 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi