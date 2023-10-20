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На инаугурацию мэра Еревана потратили свыше 200 тыс. долларов

На инаугурацию мэра Еревана потратили свыше 200 тыс. долларов На инаугурацию мэра Еревана Тиграна Авиняна было потрачено 87,3 млн драмов (более 217 тыс. долларов), включая НДС.
В регионе
20 октября 2023 г. 10:40
На инаугурацию мэра Еревана потратили свыше 200 тыс. долларов

На инаугурацию мэра Еревана Тиграна Авиняна было потрачено 87,3 млн драмов (более 217 тыс. долларов), включая НДС.

Как передает Report, об этом сообщили Sputnik-Армения в мэрии города.

Отмечается, что церемониальная часть инаугурации претерпела изменения. В частности, зал был оформлен специально изготовленными для этого дня декорациями, а из историко-археологического музея Эребуни в мэрию была доставлена клинопись об основании города.

В мэрии отметили, что закупки были осуществлены без проведения тендера, контракт был заключен с компанией "Беграунд".

"50% из общей суммы ушло на оплату услуг по организации и проведению церемонии, а также покупку украшений, реквизита, ковра, одежды, пьедесталов и т.д.", - отметили в мэрии.

В администрации заверили, что все закупленное будет использоваться в будущем во время празднования значимых событий, таких ка инаугурация мэра, День города, мероприятия историко-археологического музея-заповедника Эребуни, музея истории Еревана и пр.

Отметим, что 10 октября состоялось первое заседание Совета старейшин, на котором фракции "Гражданский договор" и "Республика" выбрали Авиняна мэром города. После представители фракций подписали меморандум о сотрудничестве.

Инаугурация состоялась 13 октября. На церемонии присутствовали премьер-министр Никол Пашинян, спикер парламента Ален Симонян, президент Ваагн Хачатрян и ряд других высокопоставленных чиновников.

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