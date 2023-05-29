На инаугурацию Эрдогана пригласят иностранных лидеров

Официальный представитель одержавшего победу по итогам второго тура президентских выборов в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил о планах пригласить ряд иностранных лидеров на предстоящую инаугурацию Эрдогана.

Официальный представитель одержавшего победу по итогам второго тура президентских выборов в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил о планах пригласить ряд иностранных лидеров на предстоящую инаугурацию Эрдогана.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, заявление было сделано им в интервью турецкому телеканалу Ahaber.

Представитель Эрдогана уточнил, что дата проведения церемонии будет зависеть от срока оглашения итоговых результатов выборов.

"Это может произойти в четверг или пятницу, мы точно не знаем. В зависимости от этого. <..> Церемония приведения к присяге и оглашение состава кабинета министров могут состояться в пятницу", — рассказал Калын журналистам.

В ходе интервью он также отметил, что проведение президентских выборов за день до 570-й годовщины завоевания турками Стамбула, которое в российской историографии называют падением Константинополя, стал очень знаменательным совпадением.

"Пользуясь случаем, я хотел бы с милосердием почтить память всех предков, которые сделали эту землю нашей родиной", - заявил представитель Эрдогана.