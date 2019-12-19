На имущество Сержа Саргсяна и Барсега Бегларяна наложен арест

На имущество третьего президента Армении Сержа Саргсяна и президента компании "Флеш" Барсега Бегларяна наложен арест.

Как передает Report, oб этом Новости Армении-News.am сообщили в Специальной следственной службе.

По данным органа предварительного следствия, будучи президентом Армении Серж Саргсян, используя свое служебное положение, в 2013 году организовал растрату 489.160.310 драмов у государства посредством группы должностных лиц.

В качестве меры пресечения в отношении Саргсяна и Бегларяна избрана подписка о невыезде.